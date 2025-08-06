Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 6

Desde el primer momento en que se conoció el asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, integrantes del gabinete de seguridad federal entraron en contacto tanto con la fiscalía de la entidad como de la propia FGR para apoyarlos en que se haga justicia en este caso, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

–¿Habló usted con el gobernador Américo Villarreal sobre el tema?

–Personalmente, no, pero estuvo en contacto con el secretario de Seguridad.

–¿Se tiene identificado al grupo criminal que podría ser responsable?

–El gabinete de seguridad lo va a informar –dijo la mandataria, sin añadir más en la rueda de prensa en Palacio Nacional.

En tanto, la FGR informó que el asesinato de Vázquez Reyna estaría relacionado con el aseguramiento de más de un millón 800 mil litros de combustible, el cual realizaron autoridades federales hace unas semanas, y la indagatoria estará a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Regional, a cargo de Germán Adolfo Castillo Banuet.

La dependencia que dirige Alejandro Gertz Manero señaló respecto a las investigaciones: “los primeros datos que evidencian la violencia del delito cometido indican una sólida probabilidad de que este hecho provenga de la delincuencia organizada que, en los últimos días de julio, tuvo un grave descalabro cuando la Secretaría de la Defensa Nacional, junto con esta fiscalía y todo el gabinete de seguridad, lograron el decomiso de más de un millón 800 mil litros de gasolina y otros combustibles como producto del huachicol, más nueve tractocamiones, 12 motobombas, 39 frac tanks (tanques de almacenamiento móviles), tres vehículos, dos generadores de energía y una barredora industrial”.

Como parte de esta indagatoria, se desplegó un grupo de efectivos de la Policía Federal Ministerial, peritos y agentes del Ministerio Público que estaban adscritos al sector central, para que integren la carpeta de investigación, aunque para ello también personal del Centro Nacional de Inteligencia y de la Coordinación Nacional Antihomicidios, dependientes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, colaborarán con el personal de la FGR.