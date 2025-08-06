Se trata de
una provincia creada por ley desde 1929, revira Lima
Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 28
Bogotá. El presidente Gustavo Petro acusó ayer al gobierno de la mandataria de facto de Perú, Dina Boluarte, de
apropiarse de un territorio en la Amazonia que es parte del suelo de Colombia, una acción que aviva una vieja disputa limítrofe que se resolvió en el siglo pasado con la firma de un tratado bilateral.
Han aparecido islas que están en el norte de la actual línea más profunda, el gobierno de Perú acaba de apropiárselas por ley y puso la capital de un municipio en un terreno que, por el tratado, debe pertenecer a Colombia, aseguró el mandatario en su cuenta de X.
El reclamo llegó en un momento en que ambos países han dado pasos para recomponer sus relaciones diplomáticas, luego de que en 2023 Boluarte retiró a su embajador en Bogotá ante lo que consideró
reiteradas expresiones injerencistas y ofensivas del mandatario de Colombia.
La cancillería colombiana detalló en un comunicado que se trata de la isla Santa Rosa, que considera que
no ha sido asignada a Perú, por lo que pidió que se realice un
proceso de asignación común.
En contraparte, el gobierno peruano manifestó después en un comunicado
su más enérgica protesta por las declaraciones de Petro, y aseguró que el 3 de julio se creó
por ley el distrito fronterizo de Santa Rosa de Loreto, cuya capital, del mismo nombre, está ubicada en una isla llamada Chinería, asignada a Perú en 1929 por una mesa de concertación mixta la cual demarcó el territorio mutuo separado por el río Amazonas.
El congresista colombiano Juan Carlos Losada, del Partido Liberal, de visita en Perú para participar de un foro sobre la prohibición de la explotación de petróleo en la Amazonia, declaró a la prensa que es prudente que las relaciones binacionales
se conduzcan por la vía diplomática y no por una conversación pública, a través de una plataforma digital.
La legisladora opositora peruana Ruth Luque, de la bancada Bloque Democrático Popular, indicó que debe activarse la diplomacia y que la isla de Santa Rosa es
una zona abandonada por el estado peruano.
Presenta el jefe del Ejecutivo sus éxitos económicos
En el plano interno, Petro divulgó en cadena nacional los logros económicos y sociales más relevantes durante su mandato, y aseguró que su gobierno seguirá apostando por la descarbonización.
Destacó la reducción de la pobreza monetaria en el país que, desde 2022 hasta 2024, se redujo cinco puntos porcentuales al bajar de 36.8 a 31.8 por ciento, hasta
alcanzar la cifra más baja de la que se tiene registro, aseguró.
Petro lamentó que el índice Gini, que mide la desigualdad social, apenas experimente una ligera variación al situarse en 0.551 por ciento en 2024, en comparación con 0.563 obtenido en 2021.
El poco avance es consecuencia
del persistente modelo neoliberal.
En tanto, al menos tres soldados colombianos murieron y otros tres resultaron heridos durante un ataque con explosivos y disparos que fue atribuido a la guerrilla Ejército de Liberación Nacional.
Los efectivos atacados pertenecían a una brigada que desarrollaba operaciones militares para
brindar seguridad y protección a la población civil en una zona rural del departamento de Boyacá, ubicado en el centro-oeste del país, indicó el ejército en un comunicado.
Al cierre de esta edición, Petro aceptó la renuncia de la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Lena Yanina Estrada, quien se convirtió en la primera indígena en ocupar ese cargo en el país. No se dieron a conocer detalles, aunque la dimisión ocurre en momentos en que el gobierno lidia con una serie de protestas de mineros y campesinos. Irene Vélez, quien fue titular de Minas y Energía, ocupará el cargo de Estrada.