▲ Lanchero de la isla de Santa Rosa apoya la decisión de Perú de crear una provincia en esa zona limítrofe, que está en disputa con Colombia. Foto Afp

Ap, Xinhua y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 28

Bogotá. El presidente Gustavo Petro acusó ayer al gobierno de la mandataria de facto de Perú, Dina Boluarte, de apropiarse de un territorio en la Amazonia que es parte del suelo de Colombia, una acción que aviva una vieja disputa limítrofe que se resolvió en el siglo pasado con la firma de un tratado bilateral.

Han aparecido islas que están en el norte de la actual línea más profunda, el gobierno de Perú acaba de apropiárselas por ley y puso la capital de un municipio en un terreno que, por el tratado, debe pertenecer a Colombia , aseguró el mandatario en su cuenta de X.

El reclamo llegó en un momento en que ambos países han dado pasos para recomponer sus relaciones diplomáticas, luego de que en 2023 Boluarte retiró a su embajador en Bogotá ante lo que consideró reiteradas expresiones injerencistas y ofensivas del mandatario de Colombia.

La cancillería colombiana detalló en un comunicado que se trata de la isla Santa Rosa, que considera que no ha sido asignada a Perú , por lo que pidió que se realice un proceso de asignación común .

En contraparte, el gobierno peruano manifestó después en un comunicado su más enérgica protesta por las declaraciones de Petro, y aseguró que el 3 de julio se creó por ley el distrito fronterizo de Santa Rosa de Loreto, cuya capital, del mismo nombre, está ubicada en una isla llamada Chinería, asignada a Perú en 1929 por una mesa de concertación mixta la cual demarcó el territorio mutuo separado por el río Amazonas.