or las calles de Tijuana, Baja California, pueden encontrar a Sandra, del pueblo náhuatl, vendiendo pan en su triciclo de lunes a viernes. Trabaja arduamente para alimentar a sus tres hijos. Sandra decidió salir de su comunidad en junio de 2024 cuando su vida corría peligro, pues su ex pareja consideraba que tenía que vengarse. Para él, fue una gran traición que Sandra denunciara la violencia que vivía. Ella es originaria de Copanatoyac, municipio enclavado en la Montaña de Guerrero, donde todavía los usos y costumbres se encuentran muy arraigados. Al preguntarle acerca de los motivos de su migración, ella dice que su último esposo fue muy violento y que era cuestión de tiempo a que la matara. Recuerdo que después de huir de casa y pedir ayuda en Tlapa, me habló una vecina diciéndome que no regresara a la casa, pues ese hombre me esperaba machete en mano, para vengarse . Esa alerta hizo que Sandra no volteara hacia atrás y huyera junto con sus hijos a la fronteriza Tijuana. Ayudada por su tía Petra que se encuentra en Nueva York, logró comprar los cuatro boletos de avión que le permitirán acariciar la libertad.