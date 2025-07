Iván Evair Saldaña

Lunes 28 de julio de 2025, p. 7

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) agendó para el 5 de agosto –penúltima sesión de su actual integración– la discusión del primer juicio de inconformidad en materia comicial relacionado con la elección de magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Entre los asuntos programados destaca la presentación y votación del proyecto, aún no público, del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien deberá resolver si es procedente la impugnación promovida por Iván Bravo Olivas, ex juez penal, ex representante del PAN en Durango y quien se identificó como ex aspirante a magistrado del vigésimo circuito.

Bravo Olivas promovió ante la SCJN un juicio de inconformidad en contra del proceso federal de elección de magistradas y magistrados del TEPJF. Alega irregularidades en los resultados consignados en las actas de cómputo, en la declaración de validez de las votaciones y en la entrega de constancias de mayoría, por lo que solicita la nulidad del proceso exclusivamente en el estado de Durango.