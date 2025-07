The Independent y Europa Press

Periódico La Jornada

Lunes 28 de julio de 2025, p. 26

Edimburgo. El presidente Donald Trump lamentó ayer que Estados Unidos haya donado 60 millones de dólares a la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés) sin recibir ningún agradecimiento mientras ningún otro país ha donado nada , y aseguró que Israel tendrá que decidir qué hacer con la franja de Gaza en el futuro, luego de que colapsaron las conversaciones de alto el fuego.

En Turnberry, Escocia, durante una reunión junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cuando se le cuestionó a Trump sobre los niños hambrientos que salen de Gaza, el mandatario indicó que eso es terrible , reportó The Times of Israel; posteriormente, sostuvo que están robando la comida , el dinero y las armas, sin especificar a quién o quiénes se refería.

El magnate no especificó de dónde provienen los fondos ni a quién fueron enviados, pero el mes pasado el diario The Guardian reveló que Estados Unidos autorizó una subvención de 30 millones de dólares al controvertido GHF.

Sé lo que haría

Trump, refiriéndose a las negociaciones sobre los rehenes israelíes, expuso que cuando llegues a cierta cifra, podrás llegar a un acuerdo con Hamas, porque una vez que los entreguen, sentirán que ese será su fin ; además, ellos [el movimiento palestino de resistencia islámica] no quieren devolver [a los cautivos], por lo que Israel tendrá que tomar una decisión . Asimismo, el mandatario añadió: Sé lo que haría, pero no creo que sea apropiado decirlo , publicó The New York Post.

El diplomático estadunidense en Israel, Mike Huckabee, declaró que organismos y organizaciones como la Organización de Naciones Unidas (ONU), The New York Times y Hamas recurrieron a mentiras y propaganda para desacreditar al GHF y sembrar el caos en el enclave, informó la cadena Al Jazeera.