Imágenes de la agencia Afp mostraron una fila de camiones cargados con sacos blancos que desde territorio egipcio cruzaron por la terminal de Rafah, que conduce al sur del enclave; sin embargo, las unidades no entraron directamente en Gaza, donde el puesto fronterizo lleva más de un año cerrado, sino que deben recorrer unos kilómetros hasta el paso fronterizo israelí de Kerem Shalom para ser inspeccionados.

Ap, Afp, Spuntik y The Independent

Desde el inicio de la ofensiva de Israel contra Gaza, el 7 de octubre de 2023, al menos 59 mil 821 personas han sido asesinadas, en su mayoría mujeres y niños, y han resultado heridos 144 mil 477, según cifras del ministerio de Salud palestino, respaldado por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Sospechas de Hamas

Mahmoud Merdawi, un alto funcionario de Hamas, sostuvo que el hecho de que Tel Aviv haya cambiado de táctica y permita la entrada de alimentos equivalía a un reconocimiento de que había gazatíes hambrientos; asimismo, enfatizó que dicha medida sólo pretendía mejorar su posición internacional y no salvar vidas.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) reportó que el sistema sanitario se encuentra en condiciones catastróficas ; a su vez, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que las madres sufren desnutrición severa .

Antes pesaba 57 kilos, ahora 42, tanto a mi hijo como a mí nos han diagnosticado malnutrición , expuso Falestine Ahmed, una madre del enclave palestino, a Al Jazeera durante su visita al hospital Al Awda debido su baja talla.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) alertó que un tercio de la población del enclave no ha comido durante días; de igual manera, el alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, indicó que los gobiernos que no utilicen su influencia para presionar a Tel Aviv a que cese su ofensiva pueden ser cómplices de crímenes internacionales , informó The Guardian.

Insisten en la expulsión