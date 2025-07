Después de unos minutos, la estudiante comenzó a sentirse mareada, momento en el que Ángel N se ofreció a darme un aventón a la universidad. Alguien iba conduciendo y en el asiento del copiloto no viajaba nadie porque vomitaron ahí. Me fui atrás junto con esa persona en el trayecto. Entonces se cometió la agresión , aseveró.

En ese contexto, el 5 de febrero de 2024, elementos de la FGJEM ingresaron a la UACh, con la orden de cateo 38/2024, otorgada por un juez federal, a fin de capturar al funcionario; sin embargo, el imputado no fue localizado.

En una publicación ese mismo día en su página de Facebook, Ángel N dijo: “Estoy bien, por si están al pendiente…” Ahí mismo señaló: Me inventan una nueva denuncia con hechos falsos .

Mencionó que el caso se haría mediático, dejando vulnerable mi información personal para tratar de magnificarlo ante la opinión pública y manchar tanto mi nombre, como el de la propia universidad .

Un día después, el 6 de febrero, el Consejo Universitario de la UACh, en sesión extraordinaria, leyó una carta del imputado en la que pidió permiso para ausentarse de su cargo, sin goce de sueldo, durante cuatro meses, a fin de atender su defensa legal, pues sé que las acusaciones vertidas en mi contra no tienen sustento alguno , puntualizó.

Según la denunciante, Ángel N estuvo prófugo de la justicia durante unos días, se escondió y promovió un amparo para no ser detenido . Agregó que un juzgado federal le otorgó una suspensión que permitió que el imputado continuara su proceso en libertad. Nelly N reprochó que el Consejo Universitario en todo momento ha sido cómplice de mantener a esa persona en el poder, defendiendo su supuesta presunción de inocencia .

Acoso institucional

Según la alumna, hubo varios intentos de la parte acusada y de la institución educativa para hacer que desista de su denuncia. Antes de llegar a la etapa de juicio oral tenía otra asesoría legal que me comentó que la defensa del rector ofreció 2 millones de pesos para que dejara la acusación. Sin embargo, no quise .

En junio de 2023, Nelly N solicitó a la institución educativa una baja temporal; en enero de 2024 comenzó los trámites para reincorporarse a la licenciatura, pero me dilataron mucho. Recuerdo que ingresé a la universidad tres semanas después de que había iniciado el semestre, casi un mes después .

Apuntó que debido a su situación solicitó un plan de regularización académico, pero el consejo me lo negó, por lo que me terminaron dando de baja definitiva. No obstante, interpuse un amparo, con el cual se me permitió avanzar en la carrera .