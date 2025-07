−C

ada día duermo menos y sueño más, y empieza a ser un problema, ¿sabes? En mi línea de trabajo soñar no sirve de nada, y no dormir tampoco ayuda. He tratado de remediarlo, pero cada intento que hago lo agudiza. Lo tópico sería admitir que estoy enloqueciendo lenta pero irreversiblemente. Todavía tengo cerebro para dar cuenta de cómo comencé a soñar tanto y tan tonto, el tipo de cosas que cuesta trabajo creer. Cada sueño transcurre en los circuitos neuronales del sistema nervioso central, no acá afuera. Visiones, alucinaciones o figuraciones de alguien que no soy éste que ves. La realidad que habito allí está, se ha vuelto mi función observar alrededor desde la profundidad del sueño, batiscafo con ventanas de gran angular en el abismo azul de alguna clase de mar. Así ando entre la gente haciendo creer que soy normal. Deduzco que se la tragan, por la forma en que me tratan. O sea, normal. Nadie sospecha que los estoy mirando desde una dimensión onírica fuera de mi control. Soy un instrumento cazador-recolector al servicio de otra dimensión.

*

−Tiene años que no hablo con Freitas. ¿Qué será del cabrón? Es el único que me entiende, aunque yo a él no siempre. Sobre todo si se emborracha. Que lo aguante su abuela. Tuvimos que distanciarnos varias veces. Aunque la última, el borracho fui yo. Le divertiría saber que ahora me dedico a soñar y me prevendría del síndrome del profeta o gurú.

*

Acordándose del doctor Freitas camina Morente las calles del Centro rumbo a su casa. Andará un buen rato. Tampoco que tenga más qué hacer. Caminando piensa. Tanto, que se le ocurren ideas. Algunas las anota en el cuadernito que siempre carga. Montón de cuadernitos que guarda, hasta podría armar un libro, pero no le interesa ser escritor. Ha leído lo suficiente para saber que nunca será tan bueno. Y le faltan nalgas, paciencia, vanidad tal vez. Lo peor es que él sí ha sido tema de novelas, un par de cuates que tan siquiera cambiaron el nombre. Otro que ni conoce, un tal Lara o Lora que escribía por entregas en un periódico pro gubernamental usó, mal, anécdotas y experiencias de Morente que quién sabe quién le contó. Mala leche. Alguien le dijo que podía demandarlo, pero qué güeva. No volvería por esa pendejada a un tribunal. Ya tuvo bastantes, casi siempre en el asiento del acusado. Casi siempre por tarugo.

*

−Pude ser antropólogo, pero me perdí en el camino.