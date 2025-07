Este musical se celebró la madrugada de ayer, y llevó al público a través de un cúmulo de emociones intensas y a participar en la intrigas políticas y la pasión desbordada entre los personajes principales.

Jesús Cimarro continuó: Es cierto que el teatro es una minoría en el mundo, pero quiero que sea una minoría mayoritaria. Cuando el público viene a este festival vive la experiencia en carne propia: una noche en un teatro de más de 2 mil años de existencia junto con 3 mil personas que experimenta el gozo estético de la arquitectura y la pasión compartida de los asistentes .

Entre los aciertos del encuentro que mencionaron los entrevistados está la invitación que se extendió tanto a dramaturgos experimentados como a emergentes, “con el fin de que experimenten las miradas escénicas.

“Durante una presentación de la obra Edipo, en la que la mayoría de los actores, jovencísimos, compartieron escenario con algunos más conocidos, incluso que actúan en series como La casa de papel y Élite, se me acercaron una chica y un chico de 18 años cuando acabó la representación; les pregunté si querían conocer a los actores famosos, y me respondieron que no, que querían conocer al director. Pregunté su edad y si les había gustado la obra; respondieron que les había encantado. También cuestioné por qué no venían a otras puestas en escena, y respondieron que no iban a ‘cosas de papás’. La joven pareja había ido a ver Edipo porque la actriz principal salía en Élite; entonces, captar al público joven es una de nuestras misiones primordiales.

Hemos bajado la media de edad: hace una década era de 64 años y ahora es de 43.

Cimarro concluyó: El teatro es una experiencia que hay que vivir, porque está dirigida a la cabeza y al corazón. Que los jóvenes tengan esta experiencia es importantísimo, así como que se den cuenta de que el teatro cuenta historias que al entenderlas disfrutarán .

A la edición 71 del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida le restan los últimos días de julio y todo agosto; falta la presentación de una decena de piezas, siete de las cuales son estrenos, por ejemplo, Memorias de Adriano, coproducción del Festival y Teatre Romea basada en la obra de Marguerite Yourcenar, con Lluís Homar de protagonista; Las troyanas, dirigida por Carlota Ferrer y con Isabel Ordaz al frente del reparto; Los hermanos, de Terencio, con Pepón Nieto y Eva Isanta en los papeles estelares, entre otras.