Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Lunes 28 de julio de 2025, p. 2

Luis de Tavira (Ciudad de México, 1948) no sólo ha hecho del teatro su casa, sino su método para estar en el mundo. A lo largo de décadas de director, dramaturgo, pedagogo y ensayista, ha concebido la escena como un espacio donde el arte y la ética se entrelazan.

Ahora, ese pensamiento regresa en forma de libro. Este 30 de julio, el teatro El Milagro será sede de la presentación de la nueva edición de El espectáculo invisible (paradojas sobre el arte de la actuación), publicado por Ediciones El Milagro.

Se trata de un ejemplar atípico: 365 aforismos −uno para cada día del año− en los que De Tavira reúne ideas, intuiciones y destellos de lucidez surgidos durante ensayos, talleres y diálogos con actores. Este ejemplar se fue haciendo solo , explicó en entrevista con La Jornada.

Es fruto de meditaciones autónomas que me asaltaron en distintos momentos a lo largo de años. Notas que nacen de un asombro instantáneo ante el hacer vivo del arte dramático.

La estructura es igualmente poco convencional: carece de capítulos tradicionales y en cambio presenta tres grandes apartados: La comarca del actor, Poética del actor y Antigua novedad del teatro, que se despliegan en núcleos más pequeños, como El adentro del afuera, Ser o no ser, Actuar es reconocer, La palabra hecha carne, La identidad imaginaria y El arte del cambio.

Cada sección explora los dilemas éticos, técnicos y filosóficos de la práctica escénica. Como señala el pensamiento número 60: He aquí el dilema clásico del personaje: ser o no ser. He aquí la conjunción que hace al actor ser y no ser .

El texto evita fijar una técnica o imponer una escuela. Se acerca más a la poesía que al manual. Para Luis de Tavira, la actuación es un hacer que proviene del pensar, al revés de lo que suele creerse . Y pensar, afirmó, es mucho más que razonar: es intuir, buscar, hallar, crear .

Este libro está escrito para ser leído lentamente, porque llega con retraso a un tiempo apresurado . Así comienza la primera reflexión, y desde esa advertencia se perfila el aliento que recorre sus páginas: una escritura pausada que rehúye las prisas y esquiva las fórmulas.

En una época marcada por la inmediatez, el dramaturgo propone una lectura en voz baja, casi secreta, como acto de resistencia. Vivimos avasallados por una prisa compulsiva que ha dejado de ser vida para volverse alienación de la conciencia , advirtió.