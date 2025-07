E

l domingo 13 de julio en las calles de Pachuca se realizó a una marcha pacífica en apoyo a la resistencia de diversos colectivos y organizaciones en contra del proyecto fotovoltaico en los municipios de Singuilucan Epazoyucan, el cual tiene como fin convertir miles de hectáreas de maguey y tierras productivas en campos de espejos solares.

Como lo documentó Laura Rivera al entrevistar a Brisa Fernanda Flores, del colectivo El Maguey en la Casa de Todos, ella y ellos denuncian con claridad que lo que está en riesgo no es sólo el paisaje sembrado de agaves, sino el corazón mismo de la cultura tlachiquera, esa que cada madrugada ve a hombres y mujeres tlachiquiando , extrayendo aguamiel, para luego cuidar los tinacales y transformar el jugo dulce en pulque.

Esa bebida blanca, fermentada, no sólo alimenta el cuerpo, sino la identidad de un pueblo; de esas tierras brota el aguamiel que abastece no únicamente a los mercados locales, sino que llega a múltiples partes de la república en forma de destilados. ¿Es sensato sacrificarlo todo en aras de megaproyectos solares cuyos beneficios ni siquiera se quedarán en la región?

Los proyectos fotovoltaicos que se pretenden desarrollar en Epazoyucan y Singuilucan implican el arrendamiento o compra de extensas superficies ejidales, con cambios de uso de suelo de agrícola a industrial. En muchos casos, campesinos son convencidos de firmar contratos que los atan durante 30 años, sin garantías para sus herederos. El resultado es un despojo silencioso que, bajo la bandera de la modernidad y las energías limpias , amenaza con devastar territorios completos.