Los resultados del ensayo clínico sobre este fármaco se publicaron en revistas científicas, entre ellas, The Lancet y New England Journal of Medicine.

Uno más, coordinado por Ana Paula Bordallo, endocrinóloga pediatra del Hospital Universitario Pedro Ernesto de Río de Janeiro, obtuvo resultados adicionales: después de 12 meses de tratamiento, hay una mejor respuesta en niños varones, y también si se empieza a tomar el medicamento después de los cinco años de edad.

Además de la altura, para la especialista es todavía más relevante la mejoría en la calidad de vida de los pacientes.

Y es que la deficiencia en el crecimiento produce afecciones respiratorias y dolor en la columna vertebral, pero estos y otros malestares disminuyen con el medicamento.

En Brasil hay alrededor de 300 personas que usan el producto. Niños cuyos brazos apenas alcanzaban a tocar la parte más alta de su cabeza, después de un año de tratamiento ya pueden bañarse, peinarse y ponerse los zapatos.

El medicamento, que fue elaborado mediante ingeniería genética, obtuvo en 2021 el registro en Brasil, Estados Unidos y Europa. Actualmente ha sido autorizado en alrededor de 40 países, México incluido, para su comercialización.

De acuerdo con integrantes de asociaciones civiles de Brasil, Argentina y México, está pendiente su inclusión en los sistemas públicos de salud.