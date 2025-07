Arturo Sánchez Jiménez y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Sábado 19 de julio de 2025, p. 5

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó ayer su rechazo a la construcción del muro fronterizo secundario que el gobierno del presidente Donald Trump ha comenzado en el sur de Nuevo México. No estamos de acuerdo con el muro. Sin muro se ha logrado una frontera muy segura, con colaboración y coordinación. No es necesario, es una decisión del presidente Trump , afirmó durante su conferencia matutina en Palacio Nacional. Aclaró que México no participa ni financia la obra: No, no, no. Lo están haciendo ellos .

En su conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional, Sheinbaum reiteró que su política exterior se basa en la cooperación para el desarrollo y el respeto a los derechos de los mexicanos en Estados Unidos. Al preguntarle sobre un posible encuentro con Trump, dijo que no hay avances, pero informó que una delegación mexicana se encuentra en Washington para evitar los aranceles de 30 por ciento que el republicano anunció a productos mexicanos a partir del 1º de agosto.

Más tarde, en su gira por Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la mandataria afirmó que en las conversaciones con Estados Unidos su gobierno tiene principios firmes: la soberanía y el bienestar del pueblo de México no se negocian .