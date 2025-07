No podemos hablar de un régimen democrático si no hablamos de una total libertad de expresión, es decir, sí tiene unos límites, pero éstos en el ámbito político-electoral son los menos , comentó.

Servidores públicos, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, han dicho que la sanción a la ciudadana es un exceso .

Otálora explicó que hay algunas críticas que no son hechas de la mejor manera, pero no por ello son violencia política en contra de una mujer . En el caso de la ciudadana de Sonora, agregó, en mi criterio, no había VPMRG porque en ningún momento cuestionó las capacidades de ella como mujer para poder ser candidata o no, únicamente hizo una expresión .

Recordó que la sala superior ha concluido en muchos precedentes que el hecho de hacer una referencia a un vínculo matrimonial no forzosamente es VPMRG.

“Y también hemos dicho que en el caso de campañas políticas, la crítica es mucho más dura y, a menos que sea realmente en temas muy extremosos, hemos estado a favor de esta libertad de expresión, particularmente de la ciudadanía y de los medios de comunicación.

En su voto particular, subrayó que en cualquier caso que se alegue VPMRG se haga un análisis exhaustivo del contexto integral, es decir, fáctico, social y político en el que está inmerso el mensaje .