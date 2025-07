Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Martes 15 de julio de 2025, p. 4

Las empresas que cometen abusos o difunden publicidad engañosa siempre buscan darle la vuelta a las sanciones, al grado de que incluso legisladores y funcionarios de Morena han tratado de intervenir en su favor, reveló a diputados el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante Ruiz.

En reunión con la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, y a pregunta de los legisladores respecto a si se requieren sanciones más fuertes para las empresas, expuso que la Profeco cuenta con dientes , pero citó dos casos en los que recibió llamadas de morenistas cuando la instancia a su cargo sancionó a una gasolinera y a un hotel de lujo.

“Me buscó una diputada hace poco para pedir que ayudara a una gasolinera y le dije: ‘Perdón, no les voy a ayudar’… Nos tocó verificar un hotel fifí, muy fifí. Con precios en dólares, te cobraban la limpieza extra fuera del contrato, no tenían a la vista los precios. Nos metimos hasta la cocina: cosas echadas a perder, cucarachas en la cocina. No vayan a lugares tan fifís”, recomendó a los diputados.

Relató que, tras los hallazgos, el personal de la Profeco inició la suspensión de actividades.

“Y en el transcurso de imponer los sellos me hablaron cuatro compañeros del movimiento, pero cada vez eran de más nivel, y entonces mi intuición fue: ‘se va a enterar la jefa del Ejecutivo’”. Expuso que se comunicó por teléfono con Claudia Sheinbaum para contarle el hecho. “Y le llamé: ‘Oiga, presidenta, estamos aquí’. ‘¿Y por qué?’ ‘Por esto y por aquello’. ‘Iván, dale, es tu chamba’”.

Estudios sobre jamones