Continuó: “Murió gente muy valiosa. A mí me ha tocado la fortuna, digámoslo así, de que quedara grabado en mi vida eso. De modo que supe por qué fue cuando a mí me sacaron de Chiapas (el Vaticano lo envió como obispo de Saltillo en 1999, aunque tenía derecho de sucesión por ser coadjutor).

Mucha gente de política e incluso de autoridades de iglesia esperaban que yo llegara a ponerle un hasta aquí a don Samuel (Ruiz García) en su trabajo por los pobres, por los indígenas. Esa fue una cosa que me impresionó mucho .

Señaló que él sabía que lo iban a sacar de aquí, porque empecé a experimentar eso que fue una cosa muy miserable y venía de los poderosos que no querían compartir, porque don Samuel tradujo la Constitución y las leyes a las lenguas indígenas, y por eso ellos que eran esclavos aquí comenzaron a salirse .

El martirio de los 45 tsotsiles de Acteal, destacó Vera López, me cambió la vida, dio un impulso a mi trabajo y después ya no les gustaba que yo hubiera defendido el trabajo que aquí hacía la orden (de los dominicos) y a los cuatro años me mandaron a la diócesis de Saltillo. Me querían trasladar a una diócesis con 20 curas como para que entendiera que yo no había hecho lo que querían, lo que me habían pedido .

Recordó que al llegar a San Cristóbal como obispo coadjutor en 1995, me puse con don Samuel a seguir organizando a los hermanos y a seguir defendiendo la justicia (pero) hubo gente que logró que me sacaran de aquí y me mandaran a Saltillo .