¿Perdimos el debate? , inició el conductor, tergiversando los hechos y omitiendo decir la imposición unilateral de unos inadvertidos y desinformados legisladores de espaldas al pueblo sabio, pero a las órdenes de intereses inconfesados . Y luego una conmovedora colección de lugares comunes: “El toro se torea a los cuatro o cinco años… Muere de forma honrosa… Nos invitaron tarde a dialogar… La México es una de las plazas más importantes del mundo… La fiesta estaba muy sana… Somos muy nostálgicos… El toro de hoy embiste mejor que el anterior… Lo que falta es emoción y mayor sensación de peligro… Estamos más ricos que España en materia genética… Es un honor que te contraten para La México… Me anima mucho que la fiesta esté bien a pesar de todo”…

Pudimos ver un nuevo intento fallido en defensa de la fiesta brava a cargo de cuatro bien intencionados protagonistas, tres entrevistados y un entrevistador, en un programa de Televisa o lo que de ella va quedando luego de décadas de vacas gordas y despreocupado monopolio –¿hay de otros?–, sin haber querido promover y fortalecer la tradición taurina de México, como no fuera en la transmisión de las corridas por televisión abierta con el legendario Pepe Alameda.

Una vez más se comprobó que el discurso entre taurinos no sirve de nada, es mera autocomplacencia de quienes prescinden del público porque son incapaces de una mínima empatía con éste. Ni conductor ni entrevistados quisieron ventilar el fondo de la crisis taurina en el país: originalísimo espectáculo hoy carente de productos masivamente atractivos, de toros con tauridad y toreros con personalidad, capaces de mover a las masas no taurinas a asistir a una función que garantiza emociones a partir de la fogosidad y pugna entre bestias y hombres. Y si no llegaron al fondo, ¿cómo podían proponer alternativas que empiecen a sacar a la fiesta del atolladero en que los propios taurinos la metieron con su domesticación de la bravura?

La temporada grande a Aguascalientes , propuso algún creativo, sin entender que el problema no es la plaza, sino los criterios de espectáculo que se apliquen. ¿Los mismos cuates ganaderos y toreros, pero ahora en Aguas? Bueno, si no es solución a la falta de productos taurinos atractivos es posibilidad de chamba para los amigos. Entre legisladores analfabetas, protectores de animales y defensores de la fiesta brava, no hay para dónde hacerse, mientras la deidad táurica, reducida a producto pecuario, acaba de hartarse de sus torpes seguidores e ignorantes perseguidores.

Ya está en Internet la Gaceta Taurina que dirige Salvador García Bolio (bibliotoro.com/gacetas.php) correspondiente a este mes y comenzó la cuenta regresiva para la celebración, dentro de un año, de los 500 años de identidad taurina de México. Trae un documento escandalizante sobre los orígenes de la ganadería de Piedras Negras y la bibliografía completa sobre Morante de la Puebla. Léala, ¡es gratis!