Hoy, conforme se van develando los resultados, primordialmente ocultados por la censura en Israel, se puede aducir que Pakistán representa ya, más que un cisne negro , un “rinoceronte gris (que está allí y no se desea ver; http://bit.ly/3Ibr9io )”. Mientras se despeja la nebulosidad desinformativa de la Guerra de 12 días , resulta ilustrativo cómo los países regionales se posicionan para el escenario nada improbable de la próxima guerra de Israel/EU contra Irán ( https://bit.ly/4nvVQib ).

Irfan Raja (IR) del rotativo turco Daily Sabah (30/6/25) indaga si “Pakistán se encuentra próximo en la lista del proyecto del “Gran Israel (http://bit.ly/3Toa2fv)”. IR cita a Julian Spencer-Churchill –estratega militar de la anglósfera con su disfraz académico de experto en Pakistán– quien sentencia sin rubor: “una vez que Israel derrote a Irán, sigue Pakistán (http://bit.ly/401mJAC)”.

IR comenta que la destrucción de los activos nucleares de Pakistán ha estado en la lista de los encargos (sic) de Israel , tal y como incitó a la destrucción de Iraq y sus inexistentes armas de destrucción masiva y refiere que durante el Festival de las Ideas de Aspen, de hace 11 años (¡mega-sic!) el zelote (https://bit.ly/3yQnkdN) jázaro, Jeffrey Goldberg (JG) –quien sirvió en el ejército israelí– preguntó al almirante retirado Mike Mullen quién entre Pakistán e Irán era más peligroso para EU , a lo que el almirante respondió: “probablemente Pakistán (http://bit.ly/44qVh0A.)” Obviamente que ninguno de los dos iba a decir que Israel es hoy más peligroso para la democracia en EU.

A propósito, el rotativo monárquico globalista neoliberal Financial Times exhibe su angustia de que “Arabia Saudita (AS) se aferra a Irán después de la guerra de Israel (http://bit.ly/44ssGba)”. No sería nada descabellado vislumbrar un eje sunnita-chiíta de AS/Pakistán/Irán bajo los auspicios de China.

http://alfredojalife.com

https://substack.com/@jaliferahme

https://www.patreon.com/alfredojalife

https://www.facebook.com/AlfredoJalife

https://vk.com/alfredojalifeoficial

https://t.me/AJalife

https://www.youtube.com/channel/UClfxfOThZDPL_c0Ld7psDsw?view_as=subscriber

https://vm.tiktok.com/ZM8KnkKQn/

https://twitter.com/AlfredoJalife

Instagram: https://instagram.com/alfredojalifer?utm_source=qr (@alfredojalifer)