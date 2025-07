Jorge Caballero

El primer amor de la hoy gestora mexicana Miriam García fue la industria musical. Cuando concluyó la universidad, el mercado de conciertos en México estaba en pleno crecimiento y comenzó a trabajar en él, participando en un montón de eventos . Poco después, en la maestría que estudió en la Universidad de Nueva York, relacionada con medios, cultura y comunicación, descubrió que el canto de la música fue mentira y se encontró con su pasión: el cine.

Trabajó en el Festival Internacional de Sundance y ahora lo hace para el Festival Internacional de Cine de Tribeca, el que fundó el seminal actor Robert de Niro. Ahora, después de 25 años de experiencia y ante los recientes retrocesos en políticas de inclusión y el recorte de fondos públicos para las artes en Estados Unidos, Miriam García presenta estrategias viables para que los cineastas mexicanos y latinoamericanos puedan continuar desarrollando cine independiente en el país dirigido por Donald Trump.

Miriam narró a La Jornada: “Después de la maestría me interesé mucho en el cine y empecé a ver muchas películas, y quedé muy cautivada. Permanecía hasta el final de la proyección para revisar los créditos y distinguir quién hacía tal o cual cosa en la película. Siempre me interesó saber quién hace posible las producciones. Me inicié en marketing y distribución, poco a poco me involucré en el proceso creativo de las obras. Fui ganando experiencia después del trabajo que tuve en el Oficial de Programas en Catapult Film Fund del Instituto Sundance, que no sólo hace el festival, además tiene los laboratorios para directores, para guion, y yo trabajaba en la Plataforma San Francisco, producía cursos y clases, además adapté con Robin Thicke el guion de El curioso caso de Benjamin Button y Matilda entre otros. También hice producción de sonido con Hildur Ingveldardóttir Guðnadóttir, la compositora musical de Joker y de la serie Chernobyl. Ahora trabajo en una organización no gubernamental que da becas a cineastas que realizan cine documental en la etapa de desarrollo y soy parte del Comité de Selección del Festival de Cine de Tribeca en el área de narrativa internacional y publico entrevistas en el sitio thecreativeindependent.com”, con más de 40 colaboraciones.

En esta experiencia, García identifica múltiples fuentes de financiamiento que permanecen disponibles para creadores independientes: “Para proyectos en desarrollo, en el caso específico del cine documental, destacan el programa de Investigación y Desarrollo William Graves de la organización Firelight Media, el de desarrollo e investigación de Chicken & Egg Films, y el Fondo de Documental del Instituto Sundance. Algunas películas que han sido financiadas con el apoyo de Sundance incluyen el documental ganador del Oscar No Other Land y el nominado de la academia Sugarcane.”