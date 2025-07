Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Domingo 6 de julio de 2025, p. a10

En casi 50 años que tiene en el futbol, la carrera del seleccionador mexicano Javier Aguirre incluye episodios marcados por el descenso, finales de clubes y torneos internacionales, además de situaciones insólitas, como la patada a un jugador de Panamá en la Copa Oro 2009, y la conferencia de prensa en la que utilizó una gorra blanca, mantuvo la cabeza baja y aceptó la superioridad de Argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010. Ya no puedo pelear con nadie, estoy muy madreado , bromea horas antes de enfrentar a Estados Unidos por el título de Concacaf. He dirigido mil partidos, miles de conferencias y la gente se acuerda de eso. Son manchitas de la carrera, pero me da tranqui-lidad la experiencia que tengo .

Aguirre recuerda durante la conversación que en el mismo NRG Stadium, en Houston, golpeó con el pie al panameño Ricardo Phillips desde su zona técnica hace 16 años. Aquella acción desató un conato de bronca, obligó su expulsión y autoridades de Concacaf anunciaron sanciones en su contra. No sabía que fue en este estadio , reflexiona El Vasco, con especial aten-ción en los consejos que le ha dado su esposa Silvia. “Le preocupa que esté tranquilo, que no haga aspavientos. Me dijo que en México se encontró a un árbitro muy simpático que le dijo: ‘ponga a su marido a lavar los trastes, porque da mucha lata y eso le resta energía’. Y tiene razón. Debo ser un ejemplo para mis jugadores”.

El partido contra Estados Unidos no sólo define al campeón de la Copa Oro, también es el último de carácter oficial que tendrá México antes del Mundial 2026. No soy quién para determinar la importancia que tiene , afirma sobre quienes cuestionan el valor de ganar un trofeo en esta zona, en comparación con otras regiones. Esa narrativa se la dejo a quienes estudiaron para esto. Yo me dedico a entrenar, no me sorprende ya nada. Me puedo equivocar, pero soy muy autocrítico, eso me permite seguir peleando parti-do a partido por grandes objetivos .

Estados Unidos, que compite sin sus figuras, no tiene menos presión. Su seleccionador, el argentino Mauricio Pochettino, no ha conseguido reducir la preocupación en el país rumbo al Mundial del año próximo. Fue llamado de urgencia tras el fracaso en la Copa América 2024 y en su primer torneo oficial, la Liga de Naciones de la Concacaf en marzo, concluyó en el cuarto lugar. Christian Pulisic, líder del equipo, demandó un periodo de descanso y otros titulares como Weston McKennie y Tim Weah disputaron el Mundial de Clubes con la Juventus.