Sábado 17 de mayo de 2025, p. 19

Washington. En otro revés al presidente Donald Trump, la Corte Suprema estadunidense impidió ayer que se reanude la deportación de migrantes venezolanos a los que acusa de estar ligados a organizaciones criminales bajo la Ley de Enemigos Extranjeros del siglo XVIII, lo que causó que el magnate acusara a la corte de bloquear decisiones para las que fue elegido en las urnas.

Con una votación de siete contra dos, la autoridad judicial bloqueó la medida por que no brinda suficiente tiempo para que los detenidos impugnen su expulsión . Los magistrados añadieron que la notificación, que se emite aproximadamente 24 horas antes de la expulsión y que no cumple los requisitos legales, está desprovista de información sobre cómo ejercer los derechos al debido proceso .

Además de extender indefinidamente la prohibición a las deportaciones desde un centro de detención en el norte de Texas, el tribunal supremo devolverá el caso a la Corte Suprema de apelaciones del quinto distrito federal, juzgado que se negó a intervenir en abril, para que determine si es lícito el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, que se usó en el pasado para confinar a ciudadanos estadunidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial.

Donald Trump reaccionó con furia al fallo en su red Truth Social y aseguró que dicha autoridad no nos permitirá SACAR A LOS CRIMINALES DE NUESTRO PAÍS! .

Enfrentan riesgos graves

The New York Times informó que en su orden, los jueces afirmaron que los riesgos que enfrentan los detenidos son particularmente graves , y citaron el caso del residente de Maryland, Kilmar Armando Abrego García, quien fue deportado por error a la prisión de El Salvador en marzo. Hasta el momento, la administración Trump ha declarado que no puede repatriarlo, a pesar de una orden de los jueces para facilitar su regreso.