n las persistentes luchas de los campesinos mexicanos por la tierra se combina una mezcla de obstinada persistencia y estrategias de negociación con el Estado para alcanzar sus objetivos. La historia de la formación y pervivencia del ejido Presidente Salvador Allende, Durango, enclavado en la Sierra Madre Occidental, es ejemplo de la ardua resistencia y transacciones políticas por las que pasan los campesinos de todo el país para acceder a la tierra.

En la región norte del estado de Durango, durante la segunda mitad de la década de los años 60, se produjo una amplia movilización campesina, con la conducción de Álvaro Ríos y la Federación de Obreros y Campesinos del Estado de Durango (FOCED). Mediante ocupaciones de predios e invasiones de tierra y una vigorosa actividad agraria, cientos de campesinos norteños lograron el reparto de los extensos latifundios ganaderos en el norte de Durango y el sur de Chihuahua. Esta importante actividad atrajo la atención de Política Popular, organización de filiación maoísta, que envió a algunos de sus integrantes a la zona, ya agitada políticamente, con la intención de unificar el movimiento agrarista. Álvaro Ríos fue un hombre que en su larga trayectoria política jamás se caracterizó por ser un personaje sectario, tenía buenas relaciones con los diferentes grupos, desde los dirigentes de la guerrilla más radicales o con el Partido Popular Socialista y podía colaborar con ellos; sin embargo, la unificación propuesta por el maoísmo no prosperó y los emisarios partieron hacia Chihuahua, La Laguna y la ciudad de Durango para proseguir otras labores.

No obstante, 25 habitantes del ejido Las Playas, municipio de Hidalgo, Durango, aconsejados por Política Popular se trasladaron en 1970 al sur de la entidad para emprender la ocupación del extenso predio Cieneguitas y Cajetas, ubicado a unos 50 kilómetros de la capital del estado, en las laderas de la Sierra Madre Occidental, propiedad de la Unión Ganadera, la organización que afilia a lo más conspicuo de la ganadería particular y férreos defensores de la propiedad privada de la tierra. La agrupación maoísta obtuvo en Durango un notable éxito en la formación de colonias urbanas mediante migrantes expulsados del campo a la ciudad, como la colonia División del Norte, y desde ahí promovieron la ocupación de Cieneguitas. En el páramo serrano se instalaron 37 familias, cuyos descendientes aún rememoran: nos vinimos y nos asentamos al monte pelón, bebíamos agua del abrevadero, con enfermedades, y picaduras de alacrán, construyendo el camino a El Pino, distante 25 kilómetros .