El proyecto de alcanzar en 2030 la jornada semanal de 40 horas de trabajo pretende que su aplicación no afecte a los trabajadores ni a la planta laboral, por lo que en las mesas de discusión que instaló la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se busca alcanzar consenso en esta reforma, sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum.

En su conferencia, la mandataria confirmó que este lunes acudió a la Secretaría de Gobernación invitada por su titular, Rosa Icela Rodríguez, para dar seguimiento a diversos acuerdos relacionados con esa dependencia. No hay nada particular en esa visita que, ciertamente, reconoció, rompió protocolos, pues no es común que la Presidenta acuda a las secretarías.