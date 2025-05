Antes de que las fuerzas políticas cerraran filas contra el impuesto referido, la senadora Téllez interrumpió el debate a gritos por enésima vez. Reclamó al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, que aclarara los gastos de su viaje a Estrasburgo. De paso, acusó a López Hernández de ser huachicolero fiscal.

Aunque Fernández la llamó a seguir las reglas del debate parlamentario, la sonorense siguió con la gritería pese a que en esos momentos se hacía una remembranza de José Mujica, ex presidente de Uruguay, fallecido el martes pasado.

El ex gobernador de Tabasco no se contuvo y subió a tribuna. Sin mencionarla por su nombre, dijo que hay quienes no van a añorar a Ricardo Salinas Pliego, dueño de Televisión Azteca, porque siguen cobrando un jugoso emolumento de la televisora. No cabe duda que aunque la mona de vista de seda, mona se queda. Aunque se disfrace de senadora, nunca dejará de ser la empleada de la televisora , añadió, tras asestarle el mote de La Loca del Pueblo.

López Hernández rechazó haber pactado con algún cártel cuando fue gobernador, y la invitó a pararse ante una fiscalía, una agencia del Ministerio Público y presentar una denuncia en su contra por su acusación de huachicoleo fiscal.

Remató señalando que la panista se dedica a construir sus intervenciones con base en mentiras, tras negar que haya viajado a París el fin de semana. Estuve aquí cerquita en un hospital, porque sufrí una intervención quirúrgica .

El coordinador del blanquiazul en la Cámara alta, Ricardo Anaya, defendió la estridencia en el debate y atribuyó el hecho a que el presidente del Senado se maneja de manera parcial, defendiendo a Morena, y no de forma institucional.