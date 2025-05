Sin embargo, aclaró, el tema nada más es que no se puede pagar un comercial de propaganda ideológica, política, de un gobierno extranjero. Si van a promover un lugar turístico, una actividad cultural o deportiva, no hay problema. Y eso (la prohibición) se deriva de lo que ya sabemos, de lo que ocurrió con un anuncio que indignó al pueblo de México .

Asimismo, añadió, se retoman las atribuciones que tenía el Instituto Federal Telecomunicaciones –que desapareció–, las cuales asumirán una parte la ATDT, otras el organismo antimonopolio y unas más la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Una parte importante, resaltó, es que por primera vez se da, con esta nueva normativa, oportunidad de sobrevivencia y promoción a las radios comunitarias y se recupera el derecho de las audiencias, que se eliminó en 2014.

Descartan que se retiren concesiones de Internet

Sheinbaum puntualizó que no se retirarán concesiones de Internet, mientras la validación de las de radio y televisión será responsabilidad de un organismo colegiado, el cual estará dentro de la ATDT.

Ahora, en el caso del Internet, ¿cuál es la novedad? Antes no se permitía que CFE Internet pudiera dar servicio más que en las zonas de no cobertura; ahora sí, ahora se le va a permitir, ¿cómo? En igualdad de circunstancias que el caso comercial que los privados, para que no digan que hay un favoritismo, no, en igualdad de circunstancias , detalló.

La reforma de la ley en la materia busca, por tanto, conectar a Internet a todos los mexicanos, pues actualmente 15 millones de personas en el país no pueden aprovechar esa herramienta, que a la vez permite acceder a otros derechos, señaló el titular de la ATDT, José Antonio Peña Merino.