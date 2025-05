U

nos aportan, otros saquean: paisanos y banqueros; los primeros (expulsados de su tierra ante la carencia de oportunidades), aterrorizados por el hombre naranja y ahora amenazados con gravar (5 por ciento) los recursos que envían a sus familiares; los segundos (producto del aquelarre salinista-zedillista de reprivatizar- rescatar -extranjerizar), muertos de la risa, porque permanecen intocados, libremente exprimen a su clientela y se mantienen como fuerza decisiva de la política económica del país.

A congresistas republicanos (obviamente afines a Donald Trump) se le ocurrió una brillante idea: gravar las remesas de los paisanos, por mucho que a éstos, al recibir sus salario u otra forma de ingreso, ya les descontaron los impuestos, y también los cubren al momento de hacer compras y pagar servicios. Pero la tropa del hombre naranja ordenó (y aprobó en comisiones de la Cámara de Representantes): doble tributación para una comunidad inmigrante –sólo la indocumentada, que incluye a todos los latinos – la que anualmente entera al fisco gringo (federal, estatal y municipal) alrededor de 100 mil millones de dólares… en impuestos.

Tal información la aporta el Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP, que se presenta como una organización de política fiscal no partidista y sin fines de lucro) y agrega que alrededor de 60 por ciento de ese monto lo captan las arcas federales y el resto estados y municipios (condados). Más de un tercio de sus contribuciones fiscales se destinan a impuestos sobre nómina, canalizados a financiar programas a los cuales los inmigrantes indocumentados no tienen acceso. En 2022 pagaron 25 mil 700 millones de dólares por gravámenes a la seguridad social, 6 mil 400 por Medicare y mil 800 al seguro de desempleo . Además, en 40 de los 50 estados, los inmigrantes indocumentados pagan tasas impositivas estatales y locales más altas que el uno por ciento más rico de los hogares que viven dentro de sus fronteras .