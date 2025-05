A

vanzó ayer la propuesta del representante republicano Jason Smith para gravar con un impuesto de 5 por ciento las remesas que los trabajadores indocumentados envían a sus países. No es una acción contra México en particular, afectaría a todos los migrantes, de cualquier nacionalidad. En México, la presidenta Sheinbaum y el Senado expresaron su inconformidad porque la medida es inequitativa, dado que los trabajadores ya pagan impuestos en sus compras de alimentos, viviendas, transporte, en todo. La propuesta del representante Smith consiguió el aval del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara Baja, ahora buscará el del pleno de la Cámara, y luego el del Senado. Es muy difícil que no sea aprobada, y probablemente el gobierno mexicano debería enfocar su gestión de otro modo.

A cambio, servicios médicos

A nuestros paisanos no les importaría pagar el impuesto de 5 por ciento porque no lo sentirían mucho, cabe dentro de las fluctuaciones del peso y el dólar. En tiempos del superpeso de 16.50, recibían 4 mil 950 pesos por 300 dólares, pero estos días, con la moneda devaluada a 19 pesos, por los mismos 300 dólares reciben 5 mil 760 pesos (menos el descuento de las compañías gestoras de remesas). Lo que más les beneficiaría sería que la gestión del gobierno mexicano ante las autoridades estadunidenses se orientara a lograr que, a cambio del gravamen, tengan derecho a los servicios médicos y asistenciales del Medicare, a obtener un registro del Seguro Social y licencia para manejar automóvil. A nada de eso tienen acceso actualmente, salvo en algunos estados. Tenemos más o menos una idea de cuántos mexicanos viven en Estados Unidos, pero no hay registro de cuántos mueren por falta de atención médica.

Se revalúa el peso

Ayer, El precio del dólar a la compra bajó a 18.95 pesos en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, y en las casas de cambio de la frontera norte todavía cayó más, a 18.60. No se veía esta cotización desde el año pasado. En siete meses de gobierno de la presidenta Sheinbaum nuestra moneda ha ganado más de un peso, a pesar de la turbulencia trumpiana.