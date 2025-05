Al cierre de esta edición, Israel anunció que aceptará que una organización no gubernamental creada desde cero y apoyada por Estados Unidos comience a distribuir ayuda en la franja de Gaza.

Mientras, 80 personas murieron en las últimas 24 horas por fuego de la ocupación , indicó el gobierno gazatí. Más de 52 mil 938 han muerto y 119 mil 846 resultaron heridas desde que comenzó la guerra, añadió.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de visita en Arabia Saudita, dijo que trabaja para poner fin al conflicto en Gaza lo antes posible, pero el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró que no habrá ninguna situación en la que detengamos la guerra , al tiempo que se multiplican la condenas de gobiernos occidentales por la situación en Gaza.

El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó de inaceptable y de una vergüenza “lo que hace el gobierno de Netanayahu. Es un drama humanitario inaceptable. No hay medicinas. No podemos sacar a los heridos. Los médicos no pueden entrar. Lo que está haciendo es una desgracia.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, de ultraderecha, subrayó la necesidad de respetar el derecho internacional frente a una situación humanitaria en Gaza, que no tengo ninguna dificultad en calificar de dramática e injustificable ; mientras la canciller canadiense, Anita Anand, señaló que usar la comida como instrumento político simplemente es inaceptable .

Netanyahu reviró al acusar que Macron eligió de nuevo colocarse del lado de una organización terrorista islamita asesina y de difundir la propaganda que acusa a Israel de crímenes .