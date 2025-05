En este contexto, el periódico británico The Times aseguró que el presidente sirio ofreció a Trump un acuerdo económico sobre recursos naturales en la línea del propuesto con Ucrania y la posibilidad de construir una Torre Trump en Damasco.

El medio The Intercept reportó que el nuevo comienzo en las relaciones no implica el fin de la ocupación de Washington en el territorio sirio, ya que alrededor de mil soldados estadunidenses se encuentran actualmente en el país, en bases que expertos también afirman que sirven como contrapeso a Irán .

Ap, Afp, Reuters, Dpa y The Independent

A su vez, Trump anunció que Qatar Airways hizo un pedido récord de 160 aviones Boeing por valor de más de 200 mil millones de dólares. Es el pedido de aeronaves más grande en la historia de Boeing, eso es bastante bueno , expresó el magnate tras reunirse cerca de dos horas con el jeque Mohamed bin Abdulrahman al Thani, primer ministro catarí.

Ambos también firmaron acuerdos de defensa, incluida la compra por parte de la nación árabe de drones estadunidenses MQ-9B.

La Casa Blanca publicó una hoja informativa en que detalló que, según información de la empresa Boeing, su modelo 747-8 puede recorrer la longitud de tres campos de futbol de la FIFA en un segundo.

En el comunicado se añade que tiene una cola tan alta como un edificio urbano promedio de seis pisos, es el avión comercial más rápido del mundo y, en teoría, es capaz de transportar 10 mil 767 lingotes de oro macizo desde la base militar estadunidense Fort Knox.

Regalo para sustituir el Air Force One

El medio británico The Guardian indicó: Lo que el discurso de marketing de Boeing no menciona es que el 747-8 también puede servir como una gigantesca metáfora voladora de la corrupción, después de que trascendió que Qatar planea regalar uno de los aviones de 400 millones de dólares a Trump, quien planea usarlo como Air Force One .

El magnate ha insistido en las razones por las que quiere aceptar dicho regalo . Además de que aseveró que es una oportunidad demasiado valiosa para rechazar , Trump indicó a Fox News que el avión presidencial estadunidense es viejo, ya que tiene casi 40 años .

Agregó que espera la ayuda de Qatar para abordar la peligrosa situación con Irán, y subrayó que Teherán debe “detener sus sangrientas guerras por poderes y cesar de manera permanente y verificable la búsqueda de armas nucleares.