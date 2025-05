Sputnik, Xinhua y Ap

Periódico La Jornada

Jueves 15 de mayo de 2025, p. 20

Morales rechazó el fallo y la posibilidad de renunciar a la candidatura, en respuesta al desafío que le lanzó su ex aliado, el mandatario Luis Arce, de unificar al dividido partido gobernante tras haber anunciado que no buscará su relección en los comicios del 17 de agosto. Sólo el pueblo puede pedirme que decline , afirmó el ex mandatario.

En tanto, el también antiguo aliado de Arce y Morales, Andrónico Rodríguez, presidente del Senado y precandidato presidencial, pidió unidad sin pactos oscuros .

Morales advirtió que es muy difícil encontrar justicia (en Bolivia) , por lo que llevará a tribunales internacionales a todos aquellos magistrados del TCP que prevarican por razones políticas y violan los derechos de los electores y a ser elegidos en las urnas , y citó la Constitución Política del Estado que, en su artículo 168, establece la posibilidad de relección por una sola vez de manera continua y, al no mencionar la posibilidad de elección discontinua, el ex mandatario sostiene que tampoco la prohíbe.

De acuerdo con el TCP “el término ‘una sola vez’ implica también la limitación de alcanzar a un tercer mandato, sea éste de forma continua o discontinua”, indica el fallo.