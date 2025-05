▲ El Studio One de Abbey Road, inaugurado en 1931, fue el primer despacho de grabación del mundo. En la imagen, la portada del último álbum de The Beatles, Abbey Road. Foto tomada de la página de uDiscover Música

Jueves 15 de mayo de 2025, p. 8

Londres. En el Studio One de Abbey Road, incluso una capa de pintura podría arruinarlo todo. Famoso por albergar a Adele, Harry Styles y U2, es donde se grabó la música original de Star Wars, Harry Potter y Wicked, así como las bandas sonoras de videojuegos de gran éxito como Call of Duty, Halo y Final Fantasy. También es donde Ryan Gosling plasmó su memorable I’m Just Ken para Barbie.

A casi un siglo de su apertura, Studio One se sometió a una renovación de seis meses y varios millones de libras esterlinas, con la principal prioridad de preservar su principal valor: el sonido.

Lo que no queremos hacer es cambiar la acústica, por lo que cada pequeño detalle en la sala ha sido conservado y preservado, para que el sonido no cambie , señaló Sally Davies, directora general de Abbey Road Studios.

La reverberación de la sala de 450 metros cuadrados se ha mantenido en 2.3 segundos, igual que en los años setenta. No ha habido redecoración ni cambio de estilo, dejando los paneles art déco originales intactos en sus paredes.

Simplemente, hemos lavado las paredes para preservar ese sonido , dijo Davies, añadiendo que el suelo fue lijado y aceitado, pero no barnizado. La mayoría de las mejoras, explicó, son actualizaciones tecnológicas en la sala de control. En esta sala se trata simplemente de preservar esa magia .

Inaugurado en 1931, este sagrado salón –que una vez fue una casa de nueve habitaciones en una gran calle suburbana en el barrio de St. John’s Wood en Londres– se convirtió en el primer estudio de grabación del mundo. Es donde se inventó el estéreo y es visitado todos los días por fanáticos de la música de todos los continentes, quienes están felices simplemente por pararse en la calle afuera.

Haciendo historia

Davies dice que más de un millón de personas al año hacen una peregrinación al cruce peatonal cerca del estudio, la gran mayoría para recrear la portada del álbum Abbey Road, de The Beatles, y ese número podría aumentar después de las próximas películas biográficas de Sam Mendes protagonizadas por Paul Mescal, Barry Keoghan, Harris Dickinson y Joseph Quinn como los Fabulosos Cuatro.

Y aunque John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr son famosos por usar el Studio Two, también hicieron historia en el más grande Studio One, que utilizaron para la primera actuación transmitida en vivo al mundo, una interpretación de All You Need Is Love presentada por televisión en 1967.

Antes de The Beatles, el Studio One ya había cimentado su lugar en la historia de la música, cuando fue inaugurado por el compositor británico Sir Edward Elgar, quien grabó su Land of Hope and Glory con la Orquesta Sinfónica de Londres. También ha albergado a otros grandes de la música como Maria Callas, Igor Stravinsky, Daniel Barenboim, Fats Waller y Glenn Miller.

Debido a su gran tamaño, más del doble que el Studio Two, puede albergar una orquesta de 100 músicos y un coro de igual número de miembros al mismo tiempo, lo cual es perfecto para grabar bandas sonoras de películas, y explica por qué gran número de películas de Hollywood se graban en Abbey Road, según el estudio.

De pie en un balcón con vista a la sala de 12 metros de altura, Davies señala la pantalla original que se usó para proyectar Raiders of the Lost Ark (Los cazadores del arca perdida) de 1981 mientras los músicos tocaban para grabar la banda sonora.