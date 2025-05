Paul, de 28 años, quien derrotó en 2024 a Tyson, de 58, frente a más de 70 mil aficionados en el estadio de los Vaqueros de Dallas, en una función que fue transmitida en vivo por Netflix, también cuenta en su palmarés con la victoria ante el ex peleador brasileño de artes marciales mixtas Anderson Silva, quien se impuso a Chávez Jr en 2021.

Me dice que tiene buena reputación y yo no. No sé de qué habla si soy un boxeador de verdad, para ser un campeón del mundo se necesita disciplina, algo que no se requiere para pelear ante cualquier pendejo , sostuvo el mexicano.

Le falta, es alguien que va empezando y está fuerte. No es que no sepa hacerlo. A la gente le interesa, a nosotros más, pues a todo boxeador le llaman la atención las grandes bolsas, quiere estar en los eventos grandes; y esta pelea tiene los ingredientes y hay que respetarlo.

Ante los reiterados comentarios del mexicano hacia su rival, a quien cataloga de no ser un boxeador de verdad , se le preguntó sobre los motivos por los que aceptó la contienda.

Nunca ha peleado con alguien como yo. Mike Tyson, pese a ser un gran campeón, ya no era boxeador activo. En esta disciplina se aprende paso a paso y le faltan varios , señaló el púgil, quien acudió al acto acompañado de su padre.

El hijo de la leyenda reconoció hace unas semanas que dilapidó el prestigio heredado junto con su nombre, una carrera que prometía mejores escenarios y tiró por la borda su propia reputación. Ahora pretende recuperar un lugar en el mundo del boxeo con el impulso mediático de Paul, a quien señala de no tener ninguna victoria contundente.

Julio César Chávez Jr tiene claro el objetivo de su combate con el youtuber Jake Paul el próximo 28 de junio en el Honda Center, en California. Dedicar esta pelea al boxeo para que siga teniendo el respeto que se merece , declaró en su primer cara a cara ante el estadunidense, transmitido en vivo por DAZN. Su rival, con el estilo irreverente y bravucón que lo caracteriza en su contenido en redes sociales, no se guardó nada e hizo ataques personales al mexicano, además de expresar su intención de ser campeón mundial.

Los mexicanos me aman más que a él, siento que el local seré yo, y en cuanto lo derrote todos van a demeritar mi victoria, pero lo voy a exponer y humillar , subrayó Paul. Por eso estoy aquí, para ser campeón y uno de los mejores. De venir de Disney y YouTube a terminar en una de las historias más chingonas que puede tener un boxeador , agregó al preguntarle si retaría a Gilberto Zurdo Ramírez, presente en la conferencia antes de su combate con el cubano Yuniel Dorticos.

En un intento por llamar la atención se pueden dar golpes bajos. Paul llegó a ese punto al burlarse de las adicciones de las que se encuentra en rehabilitación el Júnior. Podría ganarte a ti y a tu papá en una sola noche , soltó al señalar de frente a Chávez Jr tras realizar múltiples agresiones personales.

En el pasado fui descuidado, mis excesos los conoce todo mundo; tuve una mala vida y por eso no rendí. Llevo año y medio limpio, sin sustancias. La vida es muy bonita cuando estás sano, poder platicar bien, porque muchos en este oficio ya no pueden hacerlo, y después de tantos años de vago, tengo una gran oportunidad para regresar , relató hace unas semanas el connacional.

La presencia del ídolo del boxeo mexicano no pasó desapercibida y explicó que tenía mucho tiempo de no ver una preparación física tan positiva de su hijo para un combate

Se le admira lo que ha hecho, se le respeta al no ser un peleador que empezó desde joven y de una u otra forma ha llamado la atención a escala mundial. Boxísticamente si fuera mi hijo no tendría duda de que le voy a ganar; sí, se ve mamadito, pero eso no significa nada, arriba del cuadrilátero se necesita saber boxear y fajarse , comentó Julio César Chávez padre.