“Yo nunca recibí un nombre, un alias, como el hijo, el sobrino, el nieto; empecé mi personaje desde ceros y me ha costado mucho trabajo mantenerlo en alto. Soy una persona que se desvive por el personaje, lo vivo intensamente, el luchador hace la máscara, y en cada función me entrego como si fuera mi debut, sigo entrenando y preparándome al máximo, es maravilloso dar lo mejor de mí en cada presentación para seguir siendo uno de los mejores exponentes de este deporte.

Afirmó que más allá de considerar las lesiones algo negativo, las toma como verdaderos trofeos, son marcas que me ha dejado mi profesión, una evidencia de mi paso por este deporte, me han ayudado a marcar mi nombre con letras de oro en el libro de la lucha libre mexicana .

En entrevista con La Jornada, el apodado Rey de plata y oro, quien debutó en el pancracio nacional en junio de 2004, comentó que lo más difícil en todo este tiempo ha sido superar las lesiones. Tengo una placa de 10 centímetros en mi clavícula izquierda, clavos en mi rodilla y pie izquierdos, y hace poco me rompí el codo, por lo que estuve seis semanas fuera, pero a pesar de que estoy a 80 por cierto, sigo haciendo lo que amo, que es la lucha libre, y cuando uno disfruta lo que hace, no hay nada que te detenga .

Considerado el último ídolo de la lucha libre mexicana, Místico reco-noce que no ha sido fácil mantenerse dentro del gusto del público, sobre todo por las múltiples lesiones que ha sufrido durante poco más de 20 años de carrera; sin embargo, asegura que el sacrificio bien ha valido la pena .

▲ El ídolo de la lucha libre mexicana asistió a la presentación de World, iniciativa que busca crear conciencia sobre la suplantación de identidad. Foto Germán Canseco

Han pasado poco más de 20 años desde que inicié y si la gente me sigue teniendo en la mente es por algo, siempre he demostrado mi profesionalismo y lo seguiré haciendo hasta mi última lucha.

El gladiador originario del barrio bravo de Tepito señaló además que pese a tener una carrera muy extensa, durante la cual ha trabajado en distintas empresas luchísticas, como la WWE, de Estados Unidos, e incluso ha cambiado de nombre en varias ocasiones, aún tiene muchas metas por cumplir.

“Cuando uno comienza en este deporte tiene muchos sueños y ganas de sobresalir, y a pesar de que han pasado ya más de dos décadas y de que he estado en muchas empresas y me he presentado en todo el mundo, sigo teniendo esas mismas ganas de triunfar, quiero seguir cumpliendo más sueños, les aseguro que aún hay Místico para rato.