De la redacción

Periódico La Jornada

Jueves 15 de mayo de 2025, p. a10

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acompañó al presidente estadunidense Donald Trump en su gira por el Pérsico. En una ceremonia, el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, anfitrión del Mundial de 2022, transfirió de mane-ra simbólica la organización de la próxima edición en 2026.

El jeque entregó al mandatario un balón dorado que firmaron los tres protagonistas. Fue un acto en el que no habría presencia de representantes de México ni Canadá , como reportó The New York Times.

La Copa del Mundo del próximo año se realizará no sólo en Estados Unidos, sino que será compartido con México y Canadá. En esa ceremonia los únicos protagonistas fueron Trump, el emir de Qatar y Gianni Infantino.

La presencia del presidente de la FIFA llamó la atención por diversas razones, sobre todo porque hoy comienza en Asunción, Paraguay, el 75 congreso ordinario del máximo órgano que regula el futbol.

La FIFA ha aceptado invitaciones para asistir a una serie de actos importantes con líderes mundiales, donde también se discutirán las Copas , publicó el organismo en un comunicado.