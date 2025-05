Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 15 de mayo de 2025, p. 5

Madrid. El escritor español Eduardo Mendoza fue elegido por el jurado como el nuevo premio Princesa de Asturias de las Letras, un reconocimiento que en otras ediciones ha recaído en autores de la talla de Haruki Murakami, Anne Carson, Richard Ford, Leonardo Padura, Philip Roth, Leonardo Cohen, Juan Rulfo y Carlos Fuentes, entre otros. Mendoza es un autor barcelonés que ha narrado con humor crítico uno de los periodos más aciagos de la historia contemporánea española: la de la posguerra de hambre y represión. Tras conocer la noticia, Mendoza se limitó a afirmar: Necesito tiempo para encontrar las palabras justas. Emocionado, honrado y agradecido me parecen adecuadas, pero obvias. He dedicado toda la vida a lo que más me gusta y ahora recibo este premio tan especial. Soy un hombre feliz .

El jurado, integrado por escritores e intelectuales como Xuan Bello Fernández, María Sheila Cremaschi, María Dueñas Vinuesa, Jesús García Calero, Marisol Schulz Manaut y Sergio Vila-Sanjuán Robert, y presidido por Santiago Muñoz Machado, presidente de la Real Academia Española, dio a conocer su decisión después de reunirse en la capital asturiana, Oviedo. En su justificación destacaron la decisiva aportación de Eduardo Mendoza a las letras en lengua española del último medio siglo, con un conjunto de novelas que combinan la voluntad de innovación con la capacidad de llegar a un público muy amplio, y que gozan de extenso reconocimiento internacional . Además advirtieron que su prosa clara engloba tanto el lenguaje popular como los cultismos más inesperados. En sus libros sobresalen el sentido del humor y la visión desenfadada y humanista de la existencia. Eduardo Mendoza es un proveedor de felicidad para los lectores, y su obra tiene el mérito de llegar a todas las generaciones, que hoy se reconocen en sus luminosas páginas .

Mendoza, nacido en Barcelona en 1943, ha cultivado diversos géneros, sobre todo la novela, la dramaturgia y el ensayo, pero también ha sido traductor. Su vida académica la inició como estudiante de derecho, que logró terminar en 1965 en la Universidad de Barcelona y, tras viajar por Europa, en 1966 obtuvo una beca en Londres para estudiar sociología. Al regresar a Barcelona en 1967 ejerció la abogacía y en 1973 se trasladó a Nueva York para trabajar de traductor de la ONU, donde permaneció hasta 1982. En 1983 volvió a Barcelona y continuó su carrera de traductor simultáneo en organismos internacionales con sede en Ginebra y otras ciudades.