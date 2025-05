Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 15 de mayo de 2025, p. 4

El antropólogo Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dijo a La Jornada que la actuación del youtuber estadunidense MrBeast en zonas arqueológicas del sureste mexicano es un tema administrativo, ya que no hay daño físico al patrimonio arqueológico, es decir, no se constituye un delito por violación a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos .

Sin embargo, añadió que la conducta del empresario vulneró los términos que de buena fe el instituto otorgó: una autorización para grabaciones que se están utilizando para hacer publicidad, de lo cual no fuimos notificados. Tenemos la evidencia de que hay propaganda comercial y jamás nos entregaron su proyecto con el guion y la escaleta .

Prieto comentó que antes de sanciones, que no las fija el instituto, vamos a ver si podemos llegar a algún acuerdo reparatorio. Vamos a contactar a la empresa productora para encontrar soluciones .

En torno a lo dicho por Layda Sansores, gobernadora de Campeche, de que si existe alguna inconformidad de la Secretaría de Cultura federal se la hagan llegar a su gobierno, el antropólogo señaló: no me puedo dirigir al gobierno de Campeche más que para saludar a mi amiga Layda Sansores, a quien aprecio. No voy a reclamar nada a ella, sino a la empresa privada (Full Circle Media) que es responsable de los montajes, falsedades y la explotación comercial del material .

En entrevista que el funcionario concedió el martes a SPR Informa, consideró que hay una actitud un tanto colonialista por parte de estos productores, como si nos estuvieran haciendo un favor, y no es cierto. Ellos están ejerciendo actividades lucrativas, montándose en el prestigio, la fuerza cultural, la grandiosidad y monumentalidad de estos sitios ancestrales del área maya mexicana .