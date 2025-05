C

omo antecedente hay que recordar que la legislación sobre el Plan Nacional de Desarrollo (PND) data del gobierno de Miguel de la Madrid y se introdujo en la Constitución en 1982. Fue una de las respuestas a la crisis del fin del gobierno de José López Portillo. Le antecedió el rescate de México con la intervención del Tesoro de Estados Unidos y el FMI, pero en realidad fue el rescate del sistema financiero internacional y el inicio de las políticas neoliberales no sólo en México y América Latina. Importa recordar el origen de la legislación porque explica en gran medida su formato que es el llamado método del marco lógico, inventado por la Usaid para disciplinar y evaluar a los países. De esta manera, está organizada en ejes, objetivos y estrategias con sus indicadores de seguimiento.

Cabe señalar que si bien las estrategias pueden entenderse como los cómos , no revelan la concepción global que subyace en el documento y en cada uno de los objetivos. En este sentido el documento es más bien normativo, ya que señala los deber haceres antes que las intervenciones que permitan resolver la problemática existente. Esto desafortunadamente se traduce en la repetición de estrategias, que ya han mostrado no llevar a la solución de los problemas. Por otra parte, se excluyen estrategias que son conocidas por los expertos, pero que no se han aplicado. Las razones probablemente son externas a una problemática y se relacionan en muchos casos con las restricciones económicas derivadas tanto del nuevo contexto externo con el gobierno de Trump como con el objetivo económico superior de no hacer una reforma fiscal redistributiva.

Lo referido a la salud está plasmado en el plan República Sana (página 48, Diario Oficial, 15/4/25). El objetivo general es aparentemente inobjetable, pero mezcla conceptos que no siempre son compatibles. Dice: Garantizar el derecho a la protección de la salud para toda la población mexicana mediante la consolidación y modernización del sistema de salud, con un enfoque de acceso universal que cierre las brechas de calidad y oportunidad, protegiendo el bienestar físico, mental y social de la población. Si bien la Constitución habla del derecho a la protección de la salud en su artículo 4, la reforma al artículo primero lo plantea en primer lugar como un derecho humano.