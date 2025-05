Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Miércoles 14 de mayo de 2025, p. 23

La operación de refinanciamiento para ampliar el plazo de los vencimientos de la deuda pública que realizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el viernes pasado generó un ahorro por 800 millones de pesos, informó Édgar Amador Zamora, titular de la dependencia.

Hoy tenemos uno de los mercados cambiarios y de tasas más profundas del mundo; eso le da una solidez muy importante a la estrategia de crédito público. El viernes la secretaría logró una permuta de valores que nos permitió ahorrar 800 millones de pesos, al modificar el perfil de los vencimientos.

Sostuvo que la operación no hubiera podido realizarse, si los mercados no fueran estables y si el país no contara con credibilidad.