▲ Protesta de ahorradores de Came frente a las oficinas de la CNBV en la avenida Insurgentes. Foto Alfredo Domínguez

Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Miércoles 14 de mayo de 2025, p. 21

Un grupo de ahorradores de Came, la financiera popular que desde hace dos meses no reporta información a las autoridades, sostuvo una reunión con autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) este martes. Acordaron tener una audiencia en la Secretaría de Gobernación el viernes 16 de mayo.

La reunión se dio luego de un bloqueo que duró tres horas sobre la avenida Insurgentes en la Ciudad de México y que fue replegada por aproximadamente 300 elementos de la policía capitalina a las 13:40 horas.

Una comisión de seis ahorradores entró a la reunión, y por parte de las autoridades estuvo presente Eugenio Laris, vicepresidente de supervisión de banca de desarrollo y finanzas populares, junto con otros funcionarios.