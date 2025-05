Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Miércoles 14 de mayo de 2025, p. 32

Del primero de enero de 2024 al 8 de mayo de este año, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México recibió mil 887 quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos, de las cuales 547 fueron por tratos crueles y/o uso desproporcionado de la fuerza, y 17 por tortura. Sin embargo, para el criminólogo Enrique Zúñiga existe una cifra negra respecto la cifra de expedientes, ya que, aseguró, el número no refleja la realidad que se vive en las prisiones de la capital .