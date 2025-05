En ese barrio céntrico, los vecinos camuflaron su hostilidad clasista y xenófoba contra centroamericanos y caribeños en un discurso de presunta preocupación por su bienestar: según su discurso, se oponían no a la presencia de los migrantes, sino a la desatención de sus derechos humanos por parte de las autoridades, las cuales tienen el deber de proveerles albergues seguros y dignos. Sin embargo, cuando el gobierno se propone habilitar ese tipo de instalaciones, también se topa con la intransigencia de vecinos que se organizan no para exigir derechos, sino para que se les niegue ayuda a quienes más la necesitan, como ocurrió en Nueva Santa María, alcaldía Azcapotzalco. Es desolador ver a habitantes no sólo de la colonia presuntamente afectada, sino de varias a la redonda, estableciendo plantones, rondines y bloqueando vialidades a fin de impedir que hombres, mujeres y niños pequeños cuenten con un techo y un plato de comida. También desesperanzador resulta constatar que el déficit de empatía atraviesa clases sociales, manifestándose tanto en la elitista Anzures –cuyos colonos impidieron el traslado de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar)–, en la gentrificada Juárez o en la popular Vallejo.

Por fortuna, no todos los capitalinos se han dejado arrastrar por el egoísmo y la xenofobia. Los propios migrantes relatan las muchas maneras en que los habitantes de la Ciudad de México los han hecho sentir bienvenidos y las facilidades, a veces inesperadas, que se les han prestado para integrarse a su nuevo entorno en lo social y lo laboral. Pero no es posible mirar hacia otro lado mientras mexicanos replican las conductas inaceptables que se han normalizado al norte del río Bravo, pues los discursos de odio y el rechazo a la diferencia no tienen cabida en una sociedad democrática, que además ha sido históricamente emisora de migrantes y debería ser la primera en comprender las aflicciones de dicha comunidad.