Llamó a los militantes a salir a la calle, dejar el confort y sudar la camiseta , para ganar las próximas serán elecciones de Estado, y advirtió: Jamás nos van a intimidar, se lo estoy diciendo a las cámaras para que me vea quien me tenga que ver: jamás nos van a doblar y mucho menos nos van a callar, porque la voz de Acción Nacional nunca nadie jamás la va a silenciar .

Ofreció a los simpatizantes que confían en este partido, o que dejaron de hacerlo , una disculpa por todo aquello que crean que haya sido un error, por todo aquello que crean que pudimos haber hecho mejor .

La ex diputada Dávila reconoció en un comunicado que los números no le favorecieron, pero subrayó que no está convencida de la legitimidad del proceso. Desde un inicio no se tuvo certeza, se violó la legalidad, y fue una elección inequitativa. Así, de esa manera, hoy ganaron. Hago un llamado a la nueva dirigencia: El modelo de PAN que han construido desde hace una década no funciona. No sé si tengan la voluntad y el compromiso ético para hacer del PAN una institución que merezca ser heredera del legado demócrata y liberal de (el fundador del partido Manuel) Gómez Morín .

De acuerdo con Dávila, alrededor de 70 por ciento de los panistas no fueron a votar .

La Comisión Organizadora sostuvo que hubo una participación de 50 por ciento de los militantes. Sin dar una cifra final, adelantó que, cuando concluya el conteo, presentará las cifras finales participación y de votos para cada aspirante.

Pasado mañana, a las 14 horas, al confirmarse el conteo preliminar, la comisión dará la constancia de mayoría a Jorge Romero. El viernes está prevista la entrega-recepción entre la dirigencia electa y la actual, encabezada por Marko Cortés.