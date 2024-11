L

o que está mal, está mal, aquí y en China. La multipropiedad violenta el fair play y, por antonomasia, hace pensar en amaño de partidos. La multipropiedad en la Liga Mx da ventaja a TvAzteca y a los grupos Pachuca, Caliente y Orlegi. Antes, estos pequeños clanes socorrían al club más necesitado para evitar el descenso, pero, ya sin ese riesgo, se favorece con descaro al consentido, como hace la familia Hank con Xolos en detrimento de Gallos Blancos… Los clubes hermanos siempre despiertan suspicacias en partidos de choque directo.

A lo largo de décadas se ha mencionado desde diversas trincheras y de forma reiterada lo nefasto y erróneo de la multipropiedad, pero dueños y federativos han sido ciegos y sordos. Montados en su enorme soberbia, cabalgaron hasta perder la dimensión y los límites; creyeron que más allá de la Concacaf también eran válidas sus formas anormales y tramposas, hasta el punto de querer brillar en el plano internacional aferrados a una situación antideportiva, que ninguna de las mejores ligas del mundo se permite ni de broma.

Y llegaron las consecuencias: están a punto de esfumarse 30 millones de dólares de las arcas de Grupo Pachuca, de Jesús Martínez Patiño. Es la inédita cifra que dará el Mundial de Clubes a cada participante en el certamen que será del 15 de junio al 13 de julio próximos, en Estados Unidos. Tras haber clasificado al León y a los Tuzos, el también dueño del Real Oviedo de la Segunda División de España, acariciaba 60 millones de dólares que hoy amenazan reducirse… Monterrey es el otro mexicano que irá a la justa.

Cierto, las leyes no son retroactivas y Martínez alega que apenas a finales de octubre le dieron a conocer el reglamento del Mundial de Clubes, pero el no categórico a la multipropiedad tiene mucho de sentido común y resulta hasta vergonzoso que se llame a engaño y quiera rebatir… Que los grupos Tv Azteca, Caliente y Orlegi pongan sus barbas a remojar, pues si bien los dueños han puesto las reglas de juego internas y hundido en la mediocridad a la Liga Mx, hacia afuera no hacen sino exhibirse como lo que son: una pandilla de ventajosos y desvergonzados.