De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 11 de noviembre de 2024, p. 30

El ex mandatario boliviano Evo Morales aseguró que los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) modificaron la Constitución Política del Estado para inhabilitarlo de las elecciones y advirtió que él y sus bases prevén realizar una marcha a La Paz para continuar con la presión a fin de exigir que se permita registrar su candidatura en 2025.

La acusación fue hecha luego de que esa instancia emitiera un fallo que reafirma la imposibilidad de relección –continua o discontinua– para cualquier cargo de elección popular, que incluye el de presidente y que impide vuelva a postularse.

Ayer (sábado) nos hemos reunido de emergencia para ver si estoy o no inhabilitado, pero es interesante y se equivocaron totalmente, por que estos dos magistrados (Gonzalo Hurtado y René Espada) modificaron la Constitución, misma que no es su atribución , expresó Morales en su programa de radio Kawsachun Coca.