fectos paliativos. Los combates a que Martha (Tilda Swinton), periodista y antigua corresponsal de guerra, se ha enfrentado en un pasado reciente son numerosos. Ninguno, sin embargo, tan íntimo, devastador y definitivo como el que libra ahora en la cama de un hospital oncológico en Nueva York. Diagnosticada con un cáncer terminal al que de manera estoica decide dejar correr su curso sin recurrir a quimioterapias, ya sólo guarda energía para planear el modo en que desea abreviar el desenlace fatal. La escritora Ingrid (Julianne Moore), antigua amiga suya, a quien por un tiempo dejó de frecuentar y con quien compartió un entusiasmo amoroso por Damian (John Turturro), investigador de fenómenos climáticos, se entera del infortunio y decide visitarla en el hospital.

El rencuentro de las dos mujeres, los lazos de amistad que se vuelven a entretejer con la premura que exigen las circunstancias y la remembranza dolorida y festiva de mejores tiempos es la materia narrativa que aborda y desarrolla con sobriedad madura La habitación de al lado (The Room Next Door, 2024), la cinta más reciente del español Pedro Almodóvar y primer largometraje suyo totalmente hablado en inglés. La escritora Ingrid, famosa por sus análisis sobre formas súbitas de morir, se enfrenta a la experiencia muy tangible de una lenta agonía cercana, pero, sobre todo, al duro dilema moral que supone el favor especial que le pide Martha: acompañarla en sus últimos momentos de vida, compartir por un tiempo incierto la lujosa casa de campo que la enferma ha rentado para alejarse del entorno conocido, apartarse de las pertenencias demasiado familiares y precipitar, por su propia mano y con drogas clandestinas, el acto de eutanasia que prohíben las leyes. Martha no pide a su amiga participar en ningún suicidio asistido, sino tan sólo su acompañamiento afectivo, su simple cercanía física en una habitación al lado de la suya, para no terminar sus días en la soledad y el desamparo absoluto.

Pocos años después de haber filmado Dolor y gloria (2019), y a dos décadas de su exitosa Hable con ella (2002), dos cintas que abordan de modo memorable y sensible los temas de la soledad, el envejecimiento y la proximidad inquietante de la muerte, Almodóvar escribe el guion de La habitación de al lado a partir de la novela Cuál es tu tormento (What Are you Going Through, 2020), de la estadunidense Ingrid Nunez, quien ya en 2013 había publicado Siempre Susan, recuento intimista del tiempo que compartió con una Susan Sontag enferma de cáncer y con su hijo David Rieff, también escritor. Almodóvar parte de esa insistencia literaria en el tema de la muerte para construir, a su habitual modo esteticista y dramáticamente intenso, un relato más personal sobre los compromisos de amistad fortalecidos por una desgracia cercana. Esta solidaridad afectiva está presente en grandes melodramas de Douglas Sirk que Almodóvar venera. El manchego añade ahora referencias a la lúgubre melancolía del final de Los muertos, relato breve de James Joyce.