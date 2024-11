De continuar con la tendencia, agregó, la brecha podría desaparecer en 2027, lo que significa que un salario de 2027 por fin sería equivalente a uno de 1983, y no menor como en los últimos 40 años.

Recientemente, Jonathan Heath,subgobernador del Banco de México, dijo que nuevas alzas de doble dígito al salario mínimo podrían revivir la inflación. Toda esta parte de las presiones salariales, tanto del salario mínimo como los medios, es precisamente el reto más grande que tenemos que enfrentar para empezar a ver que finalmente se rompe la persistencia de la inflación de los servicios y cruce el primer umbral de 5 por ciento y comencemos a ver una clara tendencia a la baja. Sí es una parte que ocupa y preocupa en nuestro análisis .

Analistas de Citibanamex coinciden en que las alzas al salario mínimo pueden llevar a mejoras en ciertos indicadores de pobreza y desigualdad, dado que cuando es bajo se ha documentado que un incremento puede contribuir a mejorar las métricas de pobreza y desigualdad sin que se observen efectos adversos en inflación y en empleo.

En este sentido, señalaron que hay evidencia de que la pobreza por ingresos disminuyó gracias al incremento al minisalario y de que no se observaron efectos significativos sobre el empleo; no obstante, advirtieron, hay límites para que no se observen efectos adversos en ese rubro y en la inflación.

Por el lado del empleo, explicaron, los aumentos pueden generar presiones para ajustar los salarios de otros trabajadores cercanos en la escala salarial lo que se conoce como efecto faro, y si bien hasta 2023 el efecto fue limitado por el bajo salario inicial, ahora el contexto es diferente por las fuertes alzas acumuladas, lo que puede desincentivar la creación de nuevas plazas laborales.

Respecto a la inflación, continuaron, aunque el impacto depende de factores como productividad, estructura de costos y capacidad de las empresas para absorber los aumentos, se puede generar un alza en los precios si las empresas trasladan el mayor costo laboral a los consumidores.