La arqueóloga detalló que se incluyó información sobre tres salas nuevas, dos de las cuales se abrirán en diciembre de 2025, en la celebración del 60 aniversario del recinto. La tercera, dedicada a Norteamérica, aún no está lista; es un proyecto a futuro. Va a tardar por lo menos otros dos años de planeación, pues la colección es enorme y falta mucha investigación .

▲ Ajuar de la reina Puabi, que gobernó Mesopotamia en el siglo XXVI antes de nuestra era. Foto cortesía Joaquín Vega González

Así lo escribió Olivé en un libro publicado en 1967: el entonces Museo Nacional de las Culturas buscaba mostrar a los mexicanos la oportunidad de conocer las civilizaciones del mundo sin necesidad de salir del país .

Para Alejandra Gómez, desde su creación no ha habido otro recinto de su tipo en México; es el único en todo el país y de los poquititos en Latinoamérica. Es de los únicos que protegen, investigan y difunden colecciones que no son nacionales; entonces, es un museo sui géneris importantísimo, porque en el mundo actual las culturas ya no somos ajenas, vivimos en la llamada aldea global, salimos a la calle y podemos convivir con personas de orígenes muy diversos .

También se celebrará en 2025 la fundación, hace 200 años, del Museo Nacional, institución que tuvo como primer hogar los salones de la Real y Pontificia Universidad de México.

Para 1965, el inmueble de Moneda 13 se convirtió en la segunda sede del Museo Nacional. Con el pasar de los años, las piezas se mudaron a otras locaciones. En 1909, los materiales de anatomía comparada, botánica, geología, mineralogía, paleontología, teratología y zoología se enviaron al Museo de Historia Natural. Más tarde, en 1940, los objetos posteriores a la época colonial partieron al Museo Nacional de Historia, en el Castillo de Chapultepec.

Una vez que el edificio de la antigua casa de moneda resguardó sólo colecciones arqueológicas y etnográficas, su nombre cambió a Museo Nacional de Antropología, mismo que terminó por ser trasladado en septiembre de 1964 a las nuevas instalaciones en Chapultepec, en la avenida Paseo de la Reforma.

A partir de ese momento, el inmueble de Moneda 13 quedó vacío, lo cual permitió a las autoridades repensar otra función para el edificio. El 4 de diciembre de 1965 abrió sus puertas al público el MNCM, el cual resguarda desde entonces colecciones de otras partes del mundo que fueran obsequiadas por las buenas relaciones entre México y otras naciones, así como préstamos extranjeros.

El libro-agenda Culturas del Mundo 2025 fue publicado en colaboración con la empresa Agendas Culturales de México.

El ejemplar estará disponible en las instalaciones del MNCM el viernes, sábado y domingo a partir del 15 de noviembre y hasta diciembre de este año.