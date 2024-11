Como no tenían forma de comunicarse, ante el miedo de que se desangrara, pues terminó siendo acusada por un delito que no cometió .

“Me tocó acompañar a una pareja: la mujer llega al hospital con mucho sangrado, le dice la enfermera que está muy grave, que le diga qué tomó, que iban a traer a la fiscalía, pero ella decidió no decir nada; pero su esposo firmó que sí se había tomado algo porque le advirtieron que se estaba desangrando y que por no firmar, ella no podía recibir atención médica.

Si bien de 2019 a la fecha ninguna carpeta de investigación relacionada con el delito de aborto se ha judicializado, la experta explicó que cuando una mujer es puesta a disposición del MP, implica al menos un año en el que la mujer tiene que invertir recursos en abogados y presentar pruebas; “es un año que no lo viven con tranquilidad y el proceso ya te marca de por vida.

Reveló casos de mujeres que mientras les inyectan suero por las venas son esposadas a las camillas mientras las vigilan policías.

Es un trayecto que socialmente no nos imaginamos. La policía llega y amenaza a las mujeres, a sus familias, les dicen que si no se presentan al MP van a llevarse a toda su familia denunciada, porque todos saben que abortaste; entonces, tú fuiste cómplice y te tachan de delincuente porque tú mataste a un hijo.

Romper narrativa negativa

MolRe se mostró a favor de eliminar en su totalidad el capítulo del aborto en la Ciudad de México, pues muchas mujeres que abortan después de los tres meses es porque no sabían que estaban embarazadas, ya que no tuvieron síntomas, seguían con su menstruación o recibieron un diagnóstico como endometriosis o síndromes que indican que no es posible el embarazo. También hay personas que usaron métodos anticonceptivos o que se sometieron a un proceso de esterilización.

Dijo que es necesario romper la narrativa de los antiderechos , pues pareciera que las mujeres “estamos esperando más semanas para hacer sufrir al bebé.

“Últimamente he acompañado a muchas mujeres que habían decidido gestar con sus parejas, pero que en algún momento de la relación las abandonan, las golpean, y cuando se acercan a mí me dicen que ya no quieren continuar con este embarazo porque ‘no quiero tener una relación con mi agresor’, porque un hijo significa continuar con esa relación y exponerlo a esa violencia.”