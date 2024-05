▲ En las redes sociales, periodistas y opositores publicaron indignantes mensajes. Foto tomadas de X

Me disculpo mucho con la gente de Hidalgo y de Tlaxcala (donde tenía reuniones). En este momento es más importante estar con las personas y no pensar en la campaña , destacó.

De igual forma, recordó que un ventarrón que duró cinco minutos causó el desastre. Estas cosas pasan en un abrir y cerrar de ojos.

Inició una llovizna cerca de las 8 de la noche del miércoles, durante el cierre de campaña de la candidata a la alcaldía de San Pedro, Lorenia Canavati, apoyada por Álvarez Máynez y Martha Herrera González, aspirante emecista al Senado, y antes de a la presentación del grupo Bronco.

Segundos después surgieron fuertes ráfagas de viento que derribaron el templete en el cual se encontraban los candidatos, la pesada lona y la estructura metálica, mismas que se derrumbaron sobre los asistentes.

El pánico se apoderó de la gente. Decenas de personas quedaron atrapadas entre la estructura metálica y cientos salieron en estampida, otros más se quedaron para auxiliar a los heridos.

Samuel García anunció una indemnización de 400 mil pesos a las familias de las personas que murieron en el desplome del templete, y de 100 mil pesos a los lesionados hasta que se recuperen.

En rueda de prensa, la tarde del jueves, el mandatario estatal anunció la creación de un comité que va a tener un fondo de indemnización, hoy mismo ya estamos dispersándolo a las familias .

Es un apoyo económico que no es lo más importante; pero sabemos que los va a ayudar , agregó.

Antes declaró que su administración correrá con todos los gastos derivados del percance y que su gobierno apoyará a todas las familias de las víctimas, incluso con ayuda sicológica.