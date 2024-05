De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 23 de mayo de 2024, p. 9

El 7 de junio, en las principales plataformas digitales de música, se presentará el álbum Quería saber, de Silvio Rodríguez. Antes se dio el lanzamiento de los primeros sencillos –el tema que da nombre al disco, el 24 de mayo, y América el 31–, que son el aperitivo del cantautor y trovador cubano luego de Para la espera, de 2020, y Silvio Rodríguez con Diákara, de 2021.

Quería saber cuenta con grabación y mezcla de Olimpia Calderón Arias y Merlín Lorenzo; Silvio toca guitarra, vihuela, percusiones y canta, y entre los músicos que lo acompañan se cuentan el Trío Trovarroco, Emilio Vega, Oliver Valdés, Jorge Aragón, Frank Fernández, Niurka González y Alina Neira.

“Es difícil ponerle nombre a un disco –dice el trovador en la nota del álbum, firmada en febrero pasado y compartida en Zurrón del aprendiz–. Primero iba a ser Canciones del siglo XXI (menos una); luego pensé en Después; por último, me he decidido por Quería saber. Aunque quizá debería llamarse Quiero saber, porque eso es lo que me mueve”. El autor de Quien fuera agregó en las mismas notas: “La única canción que no es de este siglo es la última, o sea, Tonada para dos poemas de Rubén Martínez Villena. Compuse esta música a principios de los 70, cuando Roberto Fernández Retamar me pidió que hiciera un disco con poemas de Martí y le dije que no me atrevía, por la calidad de los que habían salido con la autoría de Pablo Milanés, Sara González y Amaury Pérez. Entonces, me sugirió que lo hiciera con poemas de Rubén, poeta y revolucionario de los años 30, a quien ambos admirábamos. Logré musicar algunos de sus versos, pero lo único que decidí mostrar fue mi acercamiento a estas dos intensas cuartetas alejandrinas, ¡tan vigentes!